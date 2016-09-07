Жители ХМАО соберут книги для открытия зала русской литературы в библиотеке в Словакии

Белых поклялся на Евангелии, что не будет скрываться от следствияПроисшествия 7 сентября, 15:49
Владимир Маркин представил свою первую книгу на книжной выставке в МосквеОбщество 7 сентября, 15:43
"Газпром" получил первые разрешения на "Турецкий поток"Экономика и бизнес 7 сентября, 15:42
Турпоток на курорте Сочи превысил статистику за четверть векаОбщество 7 сентября, 15:42
МИД РФ: продвижение турецких войск вглубь территории Сирии нелегитимноПолитика 7 сентября, 15:36
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студентыОбщество 7 сентября, 15:27
Путин разрешил Росгвардии пользоваться спецсигналами на своих автомобиляхПолитика 7 сентября, 15:27
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефонПроисшествия 7 сентября, 15:25
Платини выступит с речью на выборах нового президента УЕФАСпорт 7 сентября, 15:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) соберут книги для открытия зала русской литературы в Государственной научной библиотеке города Банска-Быстрица в Словакии. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей округа.
"На встрече главы Ханты-Мансийска Василия Филипенко c мэром города Банска-Быстрица Яном Носко было объявлено о создании зала русской литературы в Государственной научной библиотеке словацкого города", - сказали в департаменте.
Там уточнили, что Носко на встрече отметил возросшее желание словаков изучать русский язык, обозначил высокую потребность в книгах русских авторов.
Для создания русского зала был объявлен сбор книг среди жителей ХМАО. "На сегодняшний день уже собрано порядка 100 книг. В их числе - полные собрания Маяковского, Толстого, произведения Пушкина, Гоголя, Гончарова и многое другое. Жители приносят не только классику, но и современные произведения, детскую литературу - все передадим в Словакию", - рассказала корр. ТАСС сотрудница "Городской централизованной библиотечной системы" Ханты-Мансийска Алла Фомина.
Акция стартовала с середины августа и завершится в конце сентября, после чего собранные книги отправят в новый зал русской литературы в библиотеку Банска-Быстрица.