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Налог на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов Югры снизят на 8 %

Новости Урала
7 сентября, 15:17 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
Дума внесла соответствующие изменения в окружное законодательство
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Налог на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра) будет снижен на 8% с 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе окружной думы.

"Дума внесла изменения в окружное законодательство в сфере налогообложения. Теперь для участников региональных инвестиционных проектов, включенных в соответствующий реестр, налог на прибыль снижается на 8% и устанавливается в размере 10%. Закон вступит в силу с 1 января 2017 года", - говорится в сообщении думы.

Как уточнили в пресс-службе, при получении прибыли в 2017 году налогоплательщик будет иметь право воспользоваться льготой в 2018 году. "Пониженная ставка будет применяться, если доходы от реализации товаров, произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, составляют не менее 90% всех доходов", - добавили там.

Сам законопроект нацелен на содействие появлению и развитию нового высокотехнологичного бизнеса, расширению видов ресурсного обеспечения, создание стабильных налоговых условий для инвесторов, вкладывающих средства в проекты импортозамещения.

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