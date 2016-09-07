Власти Свердловской области предложили продавать фермерскую продукцию под единым брендом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области предложили продавать продукцию небольших фермерских хозяйств под единым брендом. Об этом сообщил ТАСС областной министр агропромышленного комплекса и продовольствия Михаил Копытов.
"Сейчас довольно много сельхозпродукции производят маленькие фермерские хозяйства. Мы можем это все покупать и сдавать в специализированные логистические центры, потому что фермерам сложно зайти в сети. В этом центре будут обрабатывать продукцию, мыть, сушить и продавать единым брендом", - сказал Копытов.
Он также добавил, что единый бренд должен создаваться самим логистическим центром. "Получается, что распределительный центр сам будет создавать этот бренд, таким образом, продукцию будет реализовать проще. И все будут знать, что у этого центра продукция есть весь год, потому что есть специальные помещения для хранения", - пояснил собеседник агентства.
Как ранее сообщал ТАСС, два логистических центра для хранения и переработки сельхозпродукции планируется создать в Свердловской области к 2018 году. Каждый проект подразумевает порядка 2-2,5 млрд рублей инвестиций.
В среду председатель правительства Дмитрий Медведев на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Бурятии сообщил, что не все виды отечественной сельхозпродукции нужно поставлять в торговые сети. Для них, по его мнению, "нужно использовать нестандартные, мобильные формы торговли, которые гораздо дешевле и не требуют сложной маркировки и упаковки, которые требуют торговые сети".