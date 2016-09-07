Курганские травматологи поделятся опытом с коллегами из Англии, Индии и Пакистана

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты Курганского научного центра имени академика Г.А. Илизарова в течение сентября будут делиться опытом и наработанными методиками с медиками из Англии, Индии и Пакистана во время стажировки зарубежных коллег в медицинском учреждении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе научного центра.
"В наш центр на стажировку приехали четыре специалиста из Англии, Индии и Пакистана для обучения методу Илизарова. Они являются практикующими врачами, которые проходят у нас дополнительную специализацию. Это самая длительная программа стажировки иностранных врачей из ранее прошедших в центре, которая продлится практически весь текущий месяц", - пояснили в пресс-службе.
Кроме того, иностранные специалисты будут изучать и другие интересующие их медицинские технологии. "В частности, если одни будут изучать вопросы удлинения конечностей, деформации стоп, то другие займутся детской ортопедией. Кроме того, медиков ждет ассистирование в операционных залах, практические занятия на муляжах, обходы в отделениях и разбор пациентов", - добавила собеседница агентства.
Она отметила, что ежегодно для обучения методу Илизарова в центр приезжает порядка 20 врачей из стран дальнего зарубежья. "Популярность нашей технологии в странах восточного региона напрямую связана с большим количеством врожденных аномалий и дефектов скелета у людей. А интерес европейской медицины к методу основан на колоссальном опыте центра по лечению наиболее тяжелых ортопедических осложнений", - пояснили в пресс-службе.
Гавриил Илизаров - выдающийся советский хирург-ортопед, изобретатель, академик АН СССР, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Ленинской премии и многих почетных отечественных и международных званий, наград и премий.
Курганский научный центр им. академика Г. А. Илизарова - родина метода чрескостного остеосинтеза; сегодня его применяют более чем в 60 странах мира, он дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация. При применении метода используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Лечение и реабилитацию в курганской клинике ежегодно проходят свыше 11 тыс. человек. Ранее подобные стажировки прошли нейрохирурги и травматологи-ортопеды из Узбекистана, Украины, Алжира, Великобритании, Египта, Ирана, Сингапура, Маврикии.