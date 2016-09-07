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Власти и общественники откроют памятник воинам Отечественной войны 1812 года в Челябинске

Новости Урала
7 сентября, 16:29 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 7, сентября. /ТАСС
Это первый подобный монумент на территории города
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области и республики Башкортостан совместно с несколькими общественными организаторами откроют 10 сентября в Челябинске памятник участникам Отечественной войны 1812 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"10 сентября в рамках празднования 280-летия Челябинска постпредство республики Башкортостан при поддержке губернатора Челябинской области совместно с несколькими общественными организациями откроет в Челябинске памятник участникам Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, призванных с территории Челябинской области", - сказали в пресс-службе.

Памятник в своем роде уникальный - первый подобный монумент на территории Челябинска. "Его откроют в рамках программы по сохранению памяти воинов, воспитанию у подрастающего поколения патриотизма и межнационального единства. На сегодняшний день памятники воинам Отечественной войны 1812 года установлены в городах Лейпциг и Дрезден (Германия), Петровское (Украина), Сибай (Башкортостан)", - отметили в пресс-службе.

По официальным данным, жители Урала участвовали в Отечественной войне 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов в составе девяти башкирских, одного мещерякского, четырех оренбургских казачьих полков.

Победа в Отечественной войне 1812 года имела огромное историческое и политическое значение для страны. "В ознаменование этого важного события в Москве был построен храм Христа Спасителя, был восстановлен и открыт памятник Государю Императору Александру I", - добавил собеседник агентства.

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