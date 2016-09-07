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Первый платный мост планируют построить на Ямале через реку Пур за 6 млрд рублей

Новости Урала
7 сентября, 16:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
Объект соединит постоянным дорожным сообщением два поселка - Уренгой и Коротчаево
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Первый платный мост планируется построить в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) через реку Пур, чтобы соединить постоянным дорожным сообщением два поселка - Уренгой и Коротчаево. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

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"Строительство моста через реку Пур в районе поселков Уренгой и Коротчаево актуально и для двух территорий, и для округа в целом. В настоящее время на участке действует только зимник и понтонная переправа, в связи этим в межсезонье возникают проблемы. Планируется, что строительство моста будет вестись в рамках концессионного соглашения. Общий объем требуемых инвестиций - проектирование и строительство - ориентировочно составит свыше 6 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Строительство моста планируют завершить до 2019 года. "Планируется, что за проезд по мосту будет взиматься плата, за исключением личного транспорта жителей Пуровского и Красноселькупского районов. Во время строительства объекта будет работать бесплатное альтернативное дорожное сооружение. По предварительному проекту, протяженность мостового перехода с двухполосным движением составит свыше 1,2 км", - уточнили там.

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