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Футболист "Урала" Лунгу пообещал научиться играть на балалайке, подаренной болельщиками

Новости Урала
7 сентября, 17:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, сентября. /ТАСС
Подарок был вручен спортсмену как победителю голосования на лучшего игрока "Урала" в августе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Замбиец Чисамба Лунгу, играющий за футбольный клуб "Урал", пообещал до конца года научиться играть на балалайке, которую ему подарили болельщики. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

"Никогда раньше не пробовал играть на балалайке. Я немного играю на гитаре, а балалайку вижу впервые, знаю, что это национальный русский инструмент. Буду учиться на нем играть, надеюсь, к концу года что-нибудь смогу уже исполнить", - сказал футболист.

Такой необычный подарок, по данным клуба, болельщики вручили Лунгу как победителю голосования на лучшего игрока "Урала" в августе. "Таким образом поклонники хотели показать, что считают замбийца "своим человеком" и земляком. Вместе с балалайкой они подарили символ клуба - вязаного шмеля, которого по традиции делают своими руками", - отметили в пресс-службе.

За уральскую команду замбиец играет уже шестой год, а в начале сезона продлил контракт с клубом еще на два года.

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