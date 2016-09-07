Уральские депутаты: срок подготовки исков об изъятии сельхозземель нужно сократить вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Депутаты свердловского Законодательного собрания вышли с предложением к председателю комитета Госдумы РФ по вопросам аграрной политики Николаю Панкову с предложением вдвое сократить сроки подготовки исков об изъятии неиспользуемых земель сельхозназначения. Сейчас эта процедура занимает два месяца, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС зампредседателя регионального парламента Виктор Шептий.

"После того, как сельскохозяйственная земля три года пробыла в руках собственника и не использовалась по назначению, Росземконтроль выносит предписание об устранении нарушений. После повторного предписания свердловское Министерство управления госимуществом готовит документы для их передачи в суд. Сейчас это время занимает два месяца, его предложено сократить вдвое", - пояснил Шептий.

Руководитель свердловской мониторинговой группы "Родная земля" Елена Трескова отметила корреспонденту ТАСС, что депутаты вышли с еще одним предложением, согласно которому земля будет оцениваться только по кадастровой стоимости. "Сейчас суд решает, как будет оценена земля - по рыночной цене или кадастровой. Однако на севере региона земля будет дороже, поэтому мы предлагаем оценивать все изымаемые территории по кадастровой цене, чтобы оценка была объективной", - пояснила Трескова.

По данным региональной мониторинговой группы, на сегодня на Среднем Урале не используются около 551 тыс. га земель сельхозназначения, в том числе 357,3 тыс. га пашни, почти 101 тыс. га сенокосов и 60 тыс. га пастбищ. "В течение 1-2 лет около 27 тыс. га уже будут вновь введены в строй и будут использоваться по назначению", - уточнила руководитель группы.

Она также сказала, что большой проблемой стало отсутствие актуальных данных: Росстат был готов предоставить данные о неиспользуемых землях за прошлую сельхозперепись, которая прошла в 2006 году, а итоги переписи 2016 года появятся только годом позже. "Нам пришлось сравнивать данные 2006 года с данными Росреестра, чтобы отследить, кому какие земли принадлежали и как они использовались", - добавила Трескова.

В департаменте информационной политики губернатора Свердловской области уточнили, что до 2020 года в регионе будет введено в сельхозоборот порядка 30 тыс. га заброшенных земель. "Процесс по передаче неиспользуемых земель сельхозпроизводителям начался в 2013 году. В 2014 году аграриям было передано 5,6 тыс. га пашни, в 2015 году - 4 тыс. га. До 2020 года к этим пашням мы должны ввести в оборот еще 27,6 тыс. га земли", - отметил первый заместитель министра АПК и продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов.