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Музей здравоохранения в виде кабинета земского врача открыли в Тюменской области

Новости Урала
8 сентября, 9:16 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Каждая из его стен посвящена истории различных медицинских учреждений
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Музей здравоохранения, в одном из залов которого воссоздан кабинет земского врача, открыли в городе Ишим в Тюменской области. Всего в коллекции представлено более 500 экспонатов, среди которых старинные личные вещи врачей, стоявших у истоков развития медицины в регионе, сообщила корреспонденту ТАСС куратор учреждения Ирина Ануфриева.

"В здании Ишимского медколледжа открылся музей здравоохранения, один из залов которого выглядит как кабинет земского врача. На выставке представлено более 500 экспонатов, в частности - личные вещи врачей и даже династий медиков. Стены кабинета украшены портретами выдающихся специалистов, стоявших у истоков ишимской медицины, а в витринах - старинные инструменты и книги", - сказала она.

Как отметили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, в 1970 году в городе уже был открыт музей истории здравоохранения, но вскоре он был закрыт. "Работники и ветераны здравоохранения хотели возродить проект, предложение поддержала администрация города, для этого была создана инициативная группа", - пояснили там.

По словам Ануфриевой, каждая из стен кабинета-музея посвящена истории различных медицинских учреждений.

"О здравоохранении Ишима в XX-XXI вв. рассказывают наши экспонаты. Музей стал новой культурно-познавательной площадкой города. Мы надеемся, что здесь будет интересно побывать, проникнуться атмосферой того времени. Коллекция музея будет пополняться, а в дальнейшем мы также планируем создать интерактивные зоны", - добавила собеседница агентства.

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