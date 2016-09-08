Власти помогут восстановить целлюлозно-бумажный завод на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области поможет Туринскому целлюлозно-бумажному заводу (ЦБЗ) восстановить мощности после пожара, который произошел на предприятии 17 августа. На ремонт предприятия нужно 150 млн рублей, сообщили в четверг в пресс- службе председателя регионального правительства.

"Правительство Свердловской области поможет в восстановлении Туринского ЦБЗ, который вносит существенный вклад в занятость отдаленной территории Свердловской области и является одним из базовых в экономике региона. В связи с убытками, причиненными пожаром, директор завода Николай Герасимов обратился к областному правительству за дополнительной поддержкой по предоставлению гарантии в обеспечении возвратности банковского кредита для ремонтно- восстановительных работ на сумму 150 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что правительство региона вместе с руководством завода подготовило решение о выделении предприятию субсидий областного бюджета в связи с введением режима неполной занятости по программе "Содействие занятости населения Свердловской области". "Для 574 человек выделена субсидия в размере 16,5 млн рублей. Герасимов отметил, что завод выйдет на полную мощность к концу декабря", - сказали в пресс-службе.

"Сразу после ликвидации пожара был запущен обойный цех, пока на покупной бумаге. Запускаем цеха поэтапно, заказали оборудование взамен утраченного либо элементы для восстановления поврежденного. Также для консультации мы пригласили итальянских специалистов", - приводит пресс- служба слова Герасимова.

Возгорание на одном из складов Туринского ЦБЗ произошло 17 августа. В результате значительно пострадало оборудование, в частности здание бумажного цеха, оборудование участка отделки и упаковки офсетного потока. В пострадавшем здании частично обвалилась кровля. Предварительно, ущерб от пожара составил 300 млн рублей, в том числе 196 млн - поврежденное или утраченное оборудование.