Миниатюрные копии танка Т-14 "Армата" поступят в продажу ко Дню танкиста

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Пластико-металлические модели танка Т-14 "Армата" поступят в продажу в магазины страны специально ко Дню танкиста. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод".

Праздник отмечается в стране во второе воскресенье сентября, в этом году - 11 сентября.

"Специально ко Дню танкиста начнется продажа масштабных моделей новейшего российского танка Т-14 "Армата". Выполненные из пластика с металлическими элементами в масштабе 1 к 72, уменьшенные копии знаменитой машины УВЗ станут особым подарком для танкистов и всех неравнодушных к военной технике", - сказали там.

По данным УВЗ, мини-"Армату" можно будет приобрести в магазинах, в Музее бронетанковой техники УВЗ в Нижнем Тагиле, а также в онлайн-магазинах. "Первыми обладатели уникальных моделей танка Т-14 станут посетители выставки "Армия-2016", которая проходит в городе Кубинка Московской области", - уточнили в пресс-службе.

Ранее заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич сообщал ТАСС, что в 2016 году будет произведена первая партия игрушечных танков Т-14 "Армата", в которую войдут около 10 тыс. моделей. Коллекция моделей техники предприятий корпорации "Уралвагонзавод" выпускается с 2015 года, в нее входят танк Т-90С и тактическая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек", боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", 152-мм гаубица "Мста-С" и БМПТ-72 "Терминатор-2". Главной задачей проекта, по словам Жарича, является возвращение в магазины игрушек моделей отечественной военной техники, которыми по праву гордится страна.

"Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно- строительных машин, железнодорожных вагонов. В ее состав входит более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежит государству.