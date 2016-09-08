Полиция разыскивает взломщиков банкомата в УРФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Неизвестные взломали банкомат в Уральском федеральном университете (УрФУ), по факту возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личности злоумышленников. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе областного управления МВД по Свердловской области.

"В 1:30 мск в полицию поступило сообщение о том, что двумя часами ранее несколько неизвестных через окно пробрались в здание УрФУ, связали охрану и вскрыли банкомат. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж организованной группой в особо крупном размере", - пояснили в пресс-службе, не уточнив сумму ущерба.

По данным ведомства, преступники также пытались вскрыть еще один банкомат, но он был оборудован сигнализацией, которая и сработала при попытке открыть его, после чего злоумышленники скрылись. "Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей преступников, а также по их поимке", - пояснили в пресс- службе.

По данным пресс-службы УрФУ, сейчас на месте происшествия работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка факт взлома банкомата подтвердили. "Денежные средства при этом похищены не были. Подробности инцидента в интересах следствия не раскрываются", - сказал корр. ТАСС начальник пресс-службы банка Максим Кассандров.