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Число случаев укусов клещей на Урале снизилось в четыре раза за 20 лет

Новости Урала
8 сентября, 12:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, сентября. /ТАСС
По мнению медиков, положительная динамика связана с профилактическими мерами, принятыми в регионе
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© Игорь Зарембо/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Количество случаев укусов клещей в Свердловской области снизилось в 4 раза в период с 1996 года по 2016 год: если в 1996 году было зафиксировано около 100 тыс. укусов, то в этом году 25,5 тыс. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.

"Случаи укусов клещей значительно снизились за последние 20 лет. В 1996 году был самый неблагополучный сезон, тогда мы зафиксировали около 100 тыс. случаев, 38 из которых обернулись летальным исходом, 214 инвалидностью. В сезоне 2016 года было зафиксировано 25,5 тыс. случаев укусов клещей, ни одного летального исхода", - сказал Юровских.

Он отметил, что положительная динамика связана с профилактическими мерами, принятыми в регионе. "Были предприняты меры по профилактике заболеваемости инфекциями, в частности, вакцины, обработки территории, мероприятия по борьбе с грызунами", - добавил Юровских.

По состоянию на 1 января 2016 года в Свердловской области от клещевого энцефалита привито 84% всего населения. Прививки против клещевого энцефалита были поставлены в этом году более 600 тыс. жителям региона. Специалистами было обработано 8,5 тыс. га территории региона, что превышает прошлогодний показатель на 6%. В уральских медицинских лабораториях за этот сезон было исследовано более 11 тыс. клещей, в 4% из них был обнаружен возбудитель энцефалита, а в 33,6% - возбудитель клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

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