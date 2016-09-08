Гендиректор: количество задержанных рейсов у "Уральских авиалиний" не превышает 4%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Количество задержанных рейсов у авиакомпании "Уральские авиалинии" не превышает 3-4%, сообщил гендиректор компании Сергей Скуратов, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС.

"Есть критерии, установленные Минтрансом РФ по количеству задержек, которые может допустить авиакомпания без санкций, Если этот критерий будет превышен, то часть рейсов у нас могут закрыть и проредить наше расписание. "Уральские авиалинии" работают в рамках этих критериев, мы задерживаем где-то 3-4% всех выполненных рейсов", - сказал Скуратов, не уточнив критерии Минтранса.

По его словам, причины задержек "самые разнообразные": технические причины, непогода. "Принцип нашей авиакомпании прост - мы никогда не полетим на неисправном самолете. Во всем всегда виновата авиакомпании и эта аксиома. Мы к этому привыкли и не обижаемся на критику по задержкам", - сказал собеседник агентства.

Скуратов добавил, что "Уральские авиалинии" над уменьшением количеством задержек и временем задержек "работают очень плотно". "Прежде всего, проводятся работы по улучшению технического обслуживания самолетов, логистики. Также наши летчики проходят очень сложную подготовку, чтобы имея высшую квалификацию, они обеспечивали безопасность полетов. Мы стремимся к показателю выполнения 100% рейсов без задержек, но понимаем, что такого не бывает, хотя и стремимся к этому показателю", - добавил Скуратов.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово, в августе "Уральские авиалинии" задержали порядка 8 рейсов по различным направлениям. Среднее время задержек рейсов составило 3-4 часа. Максимальная задержка рейсов превышала 8 часов.