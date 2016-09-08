Патрушев обсудил в ЯНАО взаимодействие органов госвласти и военного управления

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Новом Уренгое совещание о взаимодействии органов государственной власти с органами военного управления. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.
"В Новом Уренгое Николай Патрушев провел совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Уральском федеральном округе, - говорится в сообщении. - Отдельное внимание уделено теме взаимодействия органов государственной власти с органами военного управления".
В совещании участвовали полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, главы субъектов Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, командование войсками Центрального военного округа, руководители территориальных структур ФСБ России, МВД РФ и МЧС РФ, сотрудники аппарата Совета безопасности РФ.