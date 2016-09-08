На Гыданском полуострове пробурены скважины для изучения вечной мерзлоты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Российские ученые пробурили две скважины на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и установили в одной из них температурные датчики. В экспедицию вошли группы исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и Института криосферы Земли (ИКЗ) СО РАН, сообщила корреспонденту ТАСС ведущий научный сотрудник кафедры криософии ТюмГУ, доктор геолого-минералогических наук Елена Слагода.

"Во время экспедиции на Гыданский полуостров были пробурены две скважины, в одной из них установлены температурные датчики. Высокие летние температуры в регионе привели к видимым изменениям природных условий, которые надо отслеживать. Верхняя часть вечной мерзлоты меняется, из-за чего и активизируются криогенные процессы", - сказала собеседница агентства.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий научный сотрудник ИКЗ СО РАН Артем Хомутов, экспедиция была организована при поддержке Департамента по науке и инновациям ЯНАО. "В районе сел Газ-Сале и Гыда нами также были организованы специальные площадки для мониторинга состояния мерзлоты и активности криогенных процессов. В дальнейшем эти площадки планируется включить в международную программу CALM - Циркумполярный мониторинг деятельного слоя", - пояснил ученый.

Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в северной части Западно-Сибирской равнины, вся территория ЯНАО отнесена к Арктической зоне РФ, больше половины расположено за Полярным кругом. В этом году на Ямале наблюдалась необычайно теплая для Крайнего Севера погода, температура воздуха достигала 35 градусов. По словам ученых, аномальная жара привела к тому, что глубина сезонного протаивания вечной мерзлоты оказалась на 10 см больше, чем в прошлом - это привело к образованию оврагов, появлению новых озер и в целом к изменению тундрового ландшафта.