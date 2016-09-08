СК: представители челябинского экс-замгубернатора Сандакова разглашали данные следствия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Представители экс-замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова, которого обвиняют в получении взятки и мошенничестве, разглашали данные о ходе расследования. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе управления СК РФ по Челябинской области.

"Следователем были официально зафиксированы факты разглашения представителем защиты Сандакова сведений из материалов уголовного дела, в том числе доказательств вины до рассмотрения дела в суде, что является нарушением требований ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей недопустимость разглашения данных предварительного расследования без разрешения следователя", - говорится в сообщении ведомства.

По мнению адвоката Сандакова Константина Акулича, требование о неразглашении информации по делу является нарушением прав Сандакова. "Данное требование следователя незаконно, грубо нарушает право обвиняемого и его защиты и выдвинуто только с одной целью - скрыть от общественности факты фальсификации доказательств. Следователю известна позиция Конституционного суда РФ, запрещающая вводить подобные ограничения для обвиняемых", - говорится в сообщении адвоката.

Защита Сандакова также подала заявление на возбуждение уголовного дела в отношении следователя, который озвучил требование по неразглашению информации. "Заявление подано по факту фальсификации протокола очной ставки между Сандаковым и Калугиным (директор ЧОП "Питон", которое фигурирует в деле о взятке - прим. ТАСС) и превышению полномочий, приведшему к нарушению конституционного права на защиту", - уточнил Акулич.

Дело Сандакова

Сандакова обвиняют в трех преступных эпизодах. По версии следствия, в 2011-2012 годах он путем обмана похитил у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, пообещав ему содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.

В 2013 году, по данным следствия, при помощи специалиста в области компьютерных технологий Александра Аброськина Сандаков получил неправомерный доступ к более чем 10 тыс. электронных писем челябинского политолога, а также начальника одного из управлений администрации губернатора, отвечающего за взаимодействие со СМИ, не согласных с деятельностью Сандакова.

В 2013-2014 годах подозреваемый, по версии следствия, получил взятку в виде незаконного безвозмездного оказания услуг в сумме не менее 1,3 млн рублей по охране его жилого дома от директора ООО "ЧОП "Питон". За это Сандаков якобы способствовал заключению госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (экс-губернатора региона Михаила Юревича - прим. ТАСС) на условиях, выгодных для охранного предприятия.

В конце марта Сандакова отпустили из-под стражи под залог в 10 млн рублей, а возбужденное против него уголовное дело вернули в прокуратуру. Спустя шесть дней бывшего чиновника вновь задержали по новому делу по статье "Получение взятки". Сейчас экс-замгубернатор находится под домашним арестом, суд продлил его срок содержания под стражей до 31 сентября.