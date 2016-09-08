Бутусов и Самойлов получат грамоты к 30-летию Свердловского рок-клуба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил уральских рокеров грамотами и благодарственными письмами в честь 30-летия рок-клуба. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами знаменитых музыкантов-выходцев из Свердловского рок-клуба, а также тех, кто был причастен к его созданию. Почетными грамотами отмечены лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов, певица Настя Полева, один из основателей группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, глава Союза композиторов Свердловской области, лидер группы "Урфин Джюс" Александр Пантыкин, основатель группы "Трек" Игорь Скрипкарь", - сообщили в ведомстве.

По данным департамента, благодарственных писем губернатора удостоены музыканты групп "Наутилус Помпилиус", "Урфин Джюс", "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации", "Топ". "Также благодарственные письма получат музыканты "Апрельского марша" Михаил Симаков, Игорь Гришенков и Сергей Чернышев, "трековец" Михаил Перов и вокалист группы "Водопад имени Вахтанга Кикабидзе" Сергей Лукашин", - сообщили в департаменте, уточнив, что музыканты группы "Чайф" уже получили свои награды во время 25-летнего юбилея ансамбля.

Также наград удостоились те, кто способствовал созданию рок-клуба и активно участвовал в его деятельности. "Почетной грамотой отмечен президент Свердловского рок- клуба Николай Грахов. Благодарственными письмами - автор текстов групп "Трек" и "Кабинет" Аркадий Застырец, дизайнер Александр Коротич, кинорежиссер Кирилл Котельников, продюсер Олег Гененфельд, писатель Андрей Матвеев, а также журналист и писатель Дмитрий Карасюк, написавший книгу об истории уральского рока. Его двухтомник, первые экземпляры которого выйдут из печати к юбилейному концерту, будет вручаться музыкантам вместе с грамотами и благодарностями", - резюмировали в ведомстве.

Свердловский рок-клуб

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года. В его ряды вошли многие группы, которые были к тому времени уже широко известны. Урал подарил слушателям "Наутилус Помпилиус", "Чайф", "Агату Кристи", "Настю" и "Смысловые галлюцинации". Свердловский рок-клуб прекратил существование в конце 1991 года, однако его музыкальные традиции живы на Среднем Урале и сегодня, сейчас на Урале действуют примерно 500 рок-групп.

В этом году в Екатеринбурге отмечается тридцатилетний юбилей рок-клуба. В музеях и библиотеках города прошли четыре мемориальные выставки. В администрации Екатеринбурга рассматривается предложение известных музыкантов Урала о присвоении улице, где находился рок-клуб, названия "Рок- клубовская".

Издана двухтомная история свердловской рок-музыки. Готовится к изданию собрание сочинений Ильи Кормильцева, автора стихов для песен "Урфина Джюса", "Наутилуса Помпилиуса" и многих других групп.