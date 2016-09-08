МВД проводит проверку по факту травмирования выпавших из автобуса двух пожилых тюменцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту травмирования 88-летней женщины и 81-летнего мужчины, выпавших из отъезжавшего от остановки автобуса. Сейчас оба пенсионера находятся в больнице в состоянии комы, сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Тюменской области.

"88-летняя женщина и 81-летний мужчина выпали из открытой двери автобуса, отъезжавшего от остановки. Оба получили черепно-мозговые травмы, сейчас они находятся в больнице в состоянии комы. Проводится доследственная проверка", - уточнили в отделе пропаганды.

По предварительным данным, водитель автобуса не увидел, что пенсионеры собирались выйти из транспортного средства, и тронулся, не закрыв дверь. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все зависит от тяжести полученных травм", - отметили правоохранители.