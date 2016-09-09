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ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов

Новости Урала
9 сентября, 10:38 дата обновления: 9 сентября, 11:02 UTC+3
В пятницу был подписан меморандум о сотрудничестве между УВЗ и ФГК
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. "Федеральная грузовая компания" (ФГК) планирует заказать не менее 20 тыс. вагонов у научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) в течение ближайших трех лет. Об этом сообщил в пятницу гендиректор ФГК Алексей Тайчер в Нижнем Тагиле Свердловской области, где был подписан меморандум о сотрудничестве между УВЗ и ФГК.

"Соглашение описывает планы по долгосрочному сотрудничеству. Не менее 20 тысяч вагонов мы планируем заказать на УВЗ. Это в ближайшие три года", - сказал он.

Тайчер также отметил, что в этом году ФГК получит от УВЗ в общей сложности 4 тыс. вагонов.

"Важно отметить, что сейчас, когда отрасль начала подниматься, появились возможности заказывать вагоны. Мы выбрали УВЗ не потому, что мы уважаем, дружим и являемся стратегическими партнерами, а потому что УВЗ делает качественную продукцию по цене, которая позволяет не перекладывать эту цену на потребителя, а оказывать нам качественную услугу. Соглашение описывает планы на будущее", - прокомментировал подписание соглашения Тайчер.

По словам гендиректора УВЗ Олега Сиенко, в ноябре 2015 года было принято решение не продлевать срок действия старых вагонов, чтобы промышленность могла возродиться. "Потому что 2012-2015 годы были не очень хорошие для железнодорожной отрасли, мягко выражаясь. Подписанных и оплаченных контрактов на сегодняшний день больше, чем имеется производственных возможностей предприятия", - сказал он.

В пятницу УВЗ передал ФГК 10-тысячный инновационный полувагон. Полувагон 12-196-12 предназначен для перевозки по железным дорогам колеи 1520 государств СНГ, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных, навалочных, штабельных. Грузоподъемность не более 75 тонн, масса тары - 24,5 тонн, объем кузова 94 куб. метра, назначенный срок службы полувагона 32 года. УВЗ начал поставлять ФГК данный полувагон в 2008 году.

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