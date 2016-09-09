Тюменская пенсионерка, госпитализированная после падения из автобуса, скончалась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Тюменская пенсионерка, которая 8 сентября выпала из отъезжавшего от остановки автобуса, скончалась в больнице. Об этом сообщили в пятницу корреспонденту ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Тюменской области.

"Бабушка скончалась сегодня утром, сейчас идут подготовительные работы для возбуждения уголовного дела. ГИБДД проведет внеплановую проверку автотранспортной организации, которой принадлежит автобус. Кроме того, в ближайшее время пройдет совещание всех тюменских автоперевозчиков общественного транспорта. Будем приглашать на это мероприятие правозащитников, юристов, руководителей всех пассажирских автопредприятий и вырабатывать какие-то дополнительные меры безопасности, чтобы не допускать таких трагедий", - пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщал ТАСС, инцидент произошел накануне в Тюмени. Двое пожилых жителей города - 88-летняя женщина и 81-летний мужчина выпали из открытой двери автобуса, отъезжавшего от остановки. Оба получили черепно-мозговые травмы и были госпитализированы в больницу в состоянии комы. По предварительным данным, водитель автобуса не увидел, что пенсионеры собирались выйти из транспортного средства, и тронулся, не закрыв дверь.

МВД проводит проверку по данному факту.

По данным УГИБДД Тюменской области, в этом году только в Тюмени более 2 тысяч водителей автобусов привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.