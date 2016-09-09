Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве Сандакова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего замгубернатора Челябинской области Николая Сандакова. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Сергей Колосовский.

"Обвинительное заключение было утверждено 7 сентября. 8 сентября заключение было получено на руки. Вопрос касается старого дела, связанного с Александром Аброськиным (специалист по компьютерным технологиям - прим. ТАСС) и Евгением Тарасовым (бывший сити-менеджер Озерска" - прим. ТАСС)", - сказал Колосовский.

В 2013 году, по данным следствия, Сандаков при помощи специалиста в области компьютерных технологий Александра Аброськина получил неправомерный доступ к более чем 10 тыс. электронных писем челябинского политолога, а также начальника одного из управлений администрации губернатора, отвечающего за взаимодействие со СМИ, не согласных с деятельностью Сандакова. Также, по версии следствия, в 2011-2012 годах Сандаков путем обмана похитил у бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова 1,5 млн рублей, пообещав ему содействие в назначении на должность главы Магнитогорска.

В дальнейшем, по словам Колосовского, будет назначено предварительное судебное заседание, которое определит возможность рассмотрения дела по существу. "Мы думаем, что есть вопросы, которые могут этому препятствовать", - отметил адвокат.

Дело Сандакова

Сандакова обвиняют в трех преступных эпизодах. Помимо дела Тарасова и Аброськина, его подозревают в получении взятки на сумму не менее 1,3 млн рублей от директора ООО "ЧОП "Питон". За это Сандаков якобы способствовал заключению госконтракта на охрану высшего должностного лица Челябинской области (экс-губернатора региона Михаила Юревича - прим. ТАСС) на условиях, выгодных для охранного предприятия.

В конце марта Сандакова отпустили из-под стражи под залог в 10 млн рублей, а возбужденное против него уголовное дело вернули в прокуратуру. Спустя шесть дней бывшего чиновника вновь задержали по новому делу по статье "Получение взятки". Сейчас Сандаков находится под домашним арестом, суд продлил его срок содержания под стражей до 31 сентября.