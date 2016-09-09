Свердловские власти выделили 177 га под строительство свинокомплекса на 250 тыс. голов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области выделило 177 га под строительство крупного свинокомплекса на 250 тыс. голов. Об этом в пятницу сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"МУГИСО предоставит 177 га земли для реализации масштабного инвестиционного проекта - на территории Серовского городского округа будет построен свиноводческий комплекс на 250 тыс. голов. Благодаря новому предприятию в городском округе только на стадии строительства предполагается создать более 1,2 тыс. дополнительных рабочих мест", - сообщили в департаменте, не раскрывая размер инвестиций.

На данный момент в Свердловской области самым крупным предприятием по производство свинины является свинокомплекс "Уральский", который рассчитан на ежегодное производство 350 тыс. товарных свиней, мощность более 40 тыс. тонн мяса в год.

В территориальном органе Федеральной службы государственной статистики Свердловскстат уточнили, что за 10 лет в регионе существенно увеличилось поголовье свиней.

"Согласно статистическим данным за 2015 год, в Свердловской области в хозяйствах всех категорий содержится 334,3 тыс. голов свиней. Если эти данные сравнивать с показателями прошлой Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая прошла в 2006 году, то рост произошел почти в два раза: в 2006 году их насчитывалось 194,9 тыс. голов", - сказали там.