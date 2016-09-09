"Уралвагонзавод" произведет 10 тыс. вагонов в 2016 году

Олег Сиенко: начинаем работать над усовершенствованием "Арматы"Перейти в раздел Интервью
Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в БратскеСибирь 9 сентября, 13:39
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсменаПолитика 9 сентября, 13:29
Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%Транспорт 9 сентября, 13:27
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивалеКультура 9 сентября, 13:19
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплатеСибирь 9 сентября, 13:18
Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации МосквыОбщество 9 сентября, 13:09
Баталина обещает при победе ЕР на выборах продолжение системной семейной госполитикиПолитика 9 сентября, 13:06
Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 13:03
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в ПетербургеОбщество 9 сентября, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, Свердловская область) планирует произвести около 10 тыс. вагонов в 2016 году, из них 25% поставить на экспорт. Об этом сообщил гендиректор корпорации Олег Сиенко в Нижнем Тагиле.
"В целом по году будет произведено около 10 тысяч вагонов. Из 10 тысяч экспортных поставок - 25%. За последние 4 месяца этого года планируем выпустить порядка 6 тыс. вагонов", - сказал он.
Ранее сообщалось, что УВЗ запланировал произвести порядка 14 тыс. вагонов в 2016 году. "Единственное препятствие, которое тормозит - недоговоренность с нашими комплектаторами по поставкам. Мы сейчас налаживаем сотрудничество . Комплектаторы не были готовы к массовой поставке узлов, но сейчас мы это налаживаем", - заявил гендиректор.
Корпорация уже завершила поставки вагонов в Азербайджан. "Начали поставку в Иран, продолжаем поставки в Туркмению и Казахстан, есть планы по поставкам в другие страны, но должен констатировать, что они перенесены в связи с загруженностью производства на 2017 год", - отметил Сиенко, уточнив, что к 2018 году корпорация будет производить до 16 тыс. вагонов в год. "Из них наверное 25-30 процентов будет на экспорт", - заметил он.
"Вагоносборочное производство УВЗ полностью загружено. Могу констатировать этот факт. И даже не хватает рабочих рук, чтобы выполнить заказы, которые мы имеем", - сказал Сиенко.
ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - завод "Уралвагонзавод". 100% акций корпорации принадлежит государству.