"Уралвагонзавод" произведет 10 тыс. вагонов в 2016 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, Свердловская область) планирует произвести около 10 тыс. вагонов в 2016 году, из них 25% поставить на экспорт. Об этом сообщил гендиректор корпорации Олег Сиенко в Нижнем Тагиле.

"В целом по году будет произведено около 10 тысяч вагонов. Из 10 тысяч экспортных поставок - 25%. За последние 4 месяца этого года планируем выпустить порядка 6 тыс. вагонов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что УВЗ запланировал произвести порядка 14 тыс. вагонов в 2016 году. "Единственное препятствие, которое тормозит - недоговоренность с нашими комплектаторами по поставкам. Мы сейчас налаживаем сотрудничество . Комплектаторы не были готовы к массовой поставке узлов, но сейчас мы это налаживаем", - заявил гендиректор.

Корпорация уже завершила поставки вагонов в Азербайджан. "Начали поставку в Иран, продолжаем поставки в Туркмению и Казахстан, есть планы по поставкам в другие страны, но должен констатировать, что они перенесены в связи с загруженностью производства на 2017 год", - отметил Сиенко, уточнив, что к 2018 году корпорация будет производить до 16 тыс. вагонов в год. "Из них наверное 25-30 процентов будет на экспорт", - заметил он.

"Вагоносборочное производство УВЗ полностью загружено. Могу констатировать этот факт. И даже не хватает рабочих рук, чтобы выполнить заказы, которые мы имеем", - сказал Сиенко.

ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. Головное предприятие - завод "Уралвагонзавод". 100% акций корпорации принадлежит государству.