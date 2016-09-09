Вакцинация предотвратила на Урале более 180 тыс. случаев заболеваний

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Более 180 тыс. случаев инфекционных заболеваний было предотвращено в 2015 году в Свердловской области благодаря иммунопрофилактике, в частности проведению вакцинации. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Андрей Юровских.
"В прошлом году благодаря вакцинации в регионе было предотвращено более 180 тыс. случаев заболевания опасными инфекциями, такими как дифтерия, коклюш, столбняк, полиомелит, корь и другие. Благодаря иммунопрофилактике был предотвращен экономический ущерб Свердловской области в размере 5,1 млрд рублей. Если бы жители региона не прошли вакцинацию, эти деньги пришлось бы потратить на их лечение и выплату больничных", - сказал собеседник агентства.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего в прошлом году бюджет всех мероприятий по иммунопрофилактике составил более 883 млн рублей, 42,9% из которых средства федерального бюджета, 21,3% средства областного бюджета, а остальное - средства муниципальных образований и внебюджетные источники.
"В 2015 году по сравнению с 2014 годом в области отмечено снижение заболеваемости по 29 инфекционным болезням, в том числе по заболеваемости гепатитом В в 2,2 раза, энтеровирусной инфекцией в 2 раза, гепатитом А в 1,6 раза, менингококковой инфекцией в 1,4 раза, корью в 1,3 раза", - уточнили там.