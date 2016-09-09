Реакторы нового поколения БН-1200 могут построить на Урале до 2030 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Два реактора БН-1200 (на быстрых нейтронах) нового поколения планируют построить на Урале до 2030 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) Иван Сидоров.

В Свердловской области находится единственная в мире атомная станция с реакторами на быстрых нейтронах - Белоярская АЭС. На ее площадке действуют два промышленных "быстрых" реактора - БН-600 и БН-800.

"Два реактора БН-1200 построят на Урале: один в Заречном, другой на Южно-Уральской АЭС под Челябинском. Это еще не постановления о начале строительства, но места размещения определены, это уже конкретный шаг вперед. В соответствии с постановлением, БН-1200 должен быть сооружен до 2030 года. Проект энергоблока БН-1200 подготовлен, продолжаются работы по рабочей и конструкторской документации", - сказал директор БАЭС.

Сидоров также отметил, что БАЭС тесно взаимодействует с французами в сфере быстрых реакторов. "Потому что они имеют опыт создания и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах - "Феникс" (закрыт в 2010 году - прим. ТАСС) и "Суперфеникс" (закрыт в 1998 году - прим. ТАСС). Но у них были проблемы с обеспечением надежной эксплуатации данного типа реакторов, и они вынуждены были их остановить, но технологией этой занимались и продолжают заниматься", - уточнил Сидоров.

По его словам, натрий, который используется на БАЭС в качестве теплоносителя, закупается во Франции. "Так как у них существует налаженное производство. Кроме того, большой интерес к освоению "быстрой" ядерной энергетики проявляют Южная Корея, Япония, Индия. В настоящее время у Китая есть очень серьезные амбиции в том, чтобы иметь настоящий коммерческий реактор на быстрых нейтронах - БН-1200", - отметил Сидоров.

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