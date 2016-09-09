Реакторы нового поколения БН-1200 могут построить на Урале до 2030 года

Иван Сидоров: до 2030 года на Урале построят "быстрые" атомные реакторы нового поколенияПерейти в раздел Интервью
Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в БратскеСибирь 9 сентября, 13:39
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсменаПолитика 9 сентября, 13:29
Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%Транспорт 9 сентября, 13:27
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивалеКультура 9 сентября, 13:19
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплатеСибирь 9 сентября, 13:18
Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации МосквыОбщество 9 сентября, 13:09
Баталина обещает при победе ЕР на выборах продолжение системной семейной госполитикиПолитика 9 сентября, 13:06
Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 13:03
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в ПетербургеОбщество 9 сентября, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Два реактора БН-1200 (на быстрых нейтронах) нового поколения планируют построить на Урале до 2030 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) Иван Сидоров.
В Свердловской области находится единственная в мире атомная станция с реакторами на быстрых нейтронах - Белоярская АЭС. На ее площадке действуют два промышленных "быстрых" реактора - БН-600 и БН-800.
"Два реактора БН-1200 построят на Урале: один в Заречном, другой на Южно-Уральской АЭС под Челябинском. Это еще не постановления о начале строительства, но места размещения определены, это уже конкретный шаг вперед. В соответствии с постановлением, БН-1200 должен быть сооружен до 2030 года. Проект энергоблока БН-1200 подготовлен, продолжаются работы по рабочей и конструкторской документации", - сказал директор БАЭС.
Сидоров также отметил, что БАЭС тесно взаимодействует с французами в сфере быстрых реакторов. "Потому что они имеют опыт создания и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах - "Феникс" (закрыт в 2010 году - прим. ТАСС) и "Суперфеникс" (закрыт в 1998 году - прим. ТАСС). Но у них были проблемы с обеспечением надежной эксплуатации данного типа реакторов, и они вынуждены были их остановить, но технологией этой занимались и продолжают заниматься", - уточнил Сидоров.
По его словам, натрий, который используется на БАЭС в качестве теплоносителя, закупается во Франции. "Так как у них существует налаженное производство. Кроме того, большой интерес к освоению "быстрой" ядерной энергетики проявляют Южная Корея, Япония, Индия. В настоящее время у Китая есть очень серьезные амбиции в том, чтобы иметь настоящий коммерческий реактор на быстрых нейтронах - БН-1200", - отметил Сидоров.
Смотрите также полный текст интервью с Иваном Сидоровым.