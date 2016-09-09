Реактор БН-800 БАЭС перейдет на МОКС-топливо к 2019 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Реактор на быстрых нейтронах БН-800 Белоярской атомной электростанции (БАЭС, Свердловская область) полностью перейдет на "топливо будущего" МОКС к 2019 году. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил директор БАЭС Иван Сидоров.
"К 2019 году мы должны полностью перевести активную зону реактора БН-800 на использование МОКС-топлива. Для изготовления топлива будет использоваться отработанное ядерное топливо (ОЯТ) реакторов на тепловых нейтронах типа РБМК и ВВЭР. Таким образом, после 2019 года мы станем первым в мире реактором на быстрых нейтронах, который будет полностью работать на МОКС-топливе", - сказал он.
Сейчас БН-800 уже на 25% работает на ядерном "топливе будущего". "Если хранить ОЯТ, то оно будет иметь высокую активность сотни лет, а если хранить отходы переработки этого топлива, то через 100 лет они уже не будут радиоактивными. Так что вся проблема в том, как отходы превратить в доходы. Одна из задач сооружения БН-800 - подтвердить и обосновать необходимость и возможность перехода к замкнутому топливному циклу", - пояснил директор.
По словам Сидорова, в настоящий момент МОКС-топливо, изготовленное из ОЯТ, которое было накоплено после работы в тепловых реакторах, примерно в три раза дороже, чем обычное топливо. "И технология на сегодняшний день еще до конца не отработана. Удешевлять стоимость производимого МОКС-топлива можно объемами производства, но их пока нет - потребители только мы одни. Можно удешевлять вложением денег, но для этого нужны объемы, а эти объемы появятся после сооружения мощных коммерческих энергоблоков БН-1200", - заявил Сидоров.
Он добавил, что стратегия развития российской ядерной энергетики определена, и в соответствии с ней, "эту технологию будут удешевлять, развивать и эксплуатировать".
МОКС-топливо - (от английского mixed-oxide fuel) разновидность ядерного "оксидного" топлива, в котором вместо "традиционного" делящегося изотопа уран-235 используется плутоний-239. Технология замкнутого ядерного топливного цикла (в том числе использования МОКС-топлива - прим. ТАСС) повышает эффективность сжигания плутония в "быстрых" реакторах и сокращает количество ядерных материалов, находящихся в обращении, в 100 раз. Сейчас технологией промышленного производства МОКС-топлива для реакторов на тепловых нейтронах обладает Франция. В России МОКС-топливо производится на Горно-химическом комбинате под Красноярском (входит в "Росатом").