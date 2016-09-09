Завод по консервации овощей и ягод за 100 млн рублей построят на Урале

Пожары на севере Иркутской области вызвали сильное задымление в БратскеСибирь 9 сентября, 13:39
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсменаПолитика 9 сентября, 13:29
Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%Транспорт 9 сентября, 13:27
Фильм Кончаловского получил высокую оценку на Венецианском кинофестивалеКультура 9 сентября, 13:19
Медведев поручил главе Забайкалья подготовить предложения о ликвидации долгов по зарплатеСибирь 9 сентября, 13:18
Устранена причина сбоя на 110 комплексах фотовидеофиксации МосквыОбщество 9 сентября, 13:09
Баталина обещает при победе ЕР на выборах продолжение системной семейной госполитикиПолитика 9 сентября, 13:06
Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"Армия и ОПК 9 сентября, 13:03
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в ПетербургеОбщество 9 сентября, 12:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новый завод по консервации овощей и ягод стоимостью более 100 млн рублей будет построен в Ялуторовске в Тюменской области к 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.
"Завод по производству овощной и плодово-ягодной консервации построят в Ялуторовске, запуск состоится в 2017 году. В проект планируют вложить более 100 млн рублей. Томаты, огурцы, патиссоны и другие овощи производитель готов закупать у местных предпринимателей, а также в Курганской области и на севере Казахстана", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что сейчас идут проектные и изыскательные работы, выбираются подрядчики. "Определен поставщик производственной линии - это одна из венгерских компаний, которая является лидером в области производства оборудования для консервации и имеет большой опыт работы в этом направлении", - добавили там.
По данным властей, всего в инвестиционном портфеле региона более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.