Завод по консервации овощей и ягод за 100 млн рублей построят на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новый завод по консервации овощей и ягод стоимостью более 100 млн рублей будет построен в Ялуторовске в Тюменской области к 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

"Завод по производству овощной и плодово-ягодной консервации построят в Ялуторовске, запуск состоится в 2017 году. В проект планируют вложить более 100 млн рублей. Томаты, огурцы, патиссоны и другие овощи производитель готов закупать у местных предпринимателей, а также в Курганской области и на севере Казахстана", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что сейчас идут проектные и изыскательные работы, выбираются подрядчики. "Определен поставщик производственной линии - это одна из венгерских компаний, которая является лидером в области производства оборудования для консервации и имеет большой опыт работы в этом направлении", - добавили там.

По данным властей, всего в инвестиционном портфеле региона более 300 инвестпроектов на сумму, превышающую 1,5 трлн рублей. По информации областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, к 2021 году в Тюменской области будет создано порядка 50 тыс. рабочих мест.