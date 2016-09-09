Храм-на-Крови усилит меры безопасности к прибытию мощей Силуана Афонского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Храм-на-Крови в Екатеринбурге, где блогер Руслан Соколовский ловил покемонов, усилит меры безопасности на время нахождения в нем мощей преподобного Силуана Афонского. Мощи преподобного будут находиться в Екатеринбурге с 12 по 15 сентября. Об этом сообщил старший священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим Миняйло на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На время прибытия мощей улицы никто перекрывать не будет, около храма в том числе. Поэтому, думаю, приезд мощей никого не затруднит. Меры безопасности у нас всегда существуют на благо безопасности верующих и гостей. Они будут усилены на время приезда мощей Силуана Афонского, чтобы было все хорошо и благополучно", - сказал Миняйло.

Он отметил, что Храм-на-Крови будет работать с 08:00 до 23:00. Однако, скорее всего, двери храма будут открыты и для тех, кто решит приклониться к мощам и в ночное время, добавил священнослужитель.

По словам первого заместителя руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадима Дубичева, все святыни, которые прибывают на Средний Урал с Афона, "имеют большое значение в духовной жизни свердловчан". "Это событие (прибытие мощей - прим. ТАСС) вызовет большое внимание со стороны жителей Екатеринбурга и всего Урала. Поэтому прихожанам нужно заранее планировать время посещения Храма-на Крови, так как ожидается большое паломничество. Поэтому мы предпринимаем все меры, обеспечивающие безопасность и порядок", - сказал Дубичев.

По словам викария Екатеринбургской епархии, епископа Среднеуральского Евгения (Кульберга), ожидается, что к мощам приедут поклониться несколько тысяч верующих со всего Урала, а также Новосибирска, Омска, поскольку Екатеринбург станет самой восточной точкой прибытия мощей в РФ. "Ожидаем, что к мощам придет поклониться много женщин, так как они (мощи) находятся на Афоне, куда женщинам вход воспрещен. Что попросить, приклонившись к мощам: пусть люди попросят немного святости в душе, которой обладал Силуан Афонский", - сказал викарий.

Мощи Силуана Афонского в России

Принесение мощей Силуана Афонского организовано по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и приурочено к празднованию 1000-летия присутствия русского монашества на Святой горе Афон. Ранее святыня никогда не покидала пределы русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, в котором она постоянно хранится. Принесение состоит из двух этапов: белорусского (Минск 20-31 августа) и российского (Брянск 31 августа - 3 сентября, Орел 3-6 сентября, Елец 6-8 сентября, село Шовское 8-9 сентября, Тамбов 9-12 сентября, Екатеринбург 12-15 сентября, Санкт- Петербург 15-19 сентября, Москва 19-24 сентября). Вместе с мощами с Афона в Россию впервые принесена еще одна великая православная реликвия - чудотворная икона Спасителя.

Принесение святынь организовано московским Фондом святителя Василия Великого.

О преподобном

Преподобный Силуан Афонский (1866-1938) - подвижник Свято-Пантелеимонова монастыря (Афон). Родился в 1866 году в селе Шовском Лебединского уезда Тамбовской губернии. В 19 лет решил поступить в Киево-Печерскую лавру, но отец настоял, чтобы он сначала поступил на военную службу, которую он проходил в Санкт-Петербурге в саперном батальоне. Осенью 1892 года он приехал в паломничество на Святую гору Афон, где и остался, поступив в русский Свято- Пантелеимонов монастырь. В 1896 году был пострижен, в 1911 стал схимником с именем Силуан и нес послушание монастырского эконома.

В 1987 году решением Константинопольского патриархата Силуан Афонский был канонизирован. День памяти преподобного Силуана отмечается 11 сентября и является одним из самых чтимых праздников русского святогорского монастыря на Афоне, который собирает сотни паломников.