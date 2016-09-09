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Новый зал Свердловской филармонии за 160 млн рублей откроют в сентябре

Новости Урала
9 сентября, 13:56 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Строительство нового корпуса в два этажа общей площадью более 1400 кв. м завершено в срок
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© AP Photo/Natacha Pisarenko, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Новый репетиционно-артистический зал Свердловской государственной академической филармонии стоимостью 164 млн рублей откроется в Екатеринбурге 12 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Строительство нового корпуса в два этажа общей площадью более 1400 кв. м завершено в срок. Сердцем корпуса стал акустический репетиционный зал для крупных коллективов, который значительно сократит нагрузку на большой концертный зал филармонии", - говорится в сообщении филармонии.

База для восстановления рояльного парка региона

В новом корпусе разместят также единственную в регионе мастерскую по ремонту клавишных музыкальных инструментов. Она может стать базой для восстановления рояльного парка всех учреждений культуры региона, так как там есть все необходимое для капитального ремонта роялей и фортепиано. Стоимость строительства нового зала составила 164 млн рублей. "Из бюджета области выделено 58% средств, остальное - благотворительные сборы", - рассказали в филармонии.

В новом зале разместятся артистические помещения для дирижеров, солистов, хоров и оркестров. Также в корпусе есть помещения для хранения музыкальных инструментов с оптимальной температурой и влажностью, нотная библиотека, костюмерные, гараж для служебного автотранспорта.

Стройка продолжалась восемь лет

Строительство нового корпуса филармонии началось в 2008 году, но в связи с недостатком денежных средств стройка прекратилась уже через год на этапе возведения первого этажа. Все, что удалось построить, оказалось под угрозой разрушения, поэтому Свердловская филармония вышла с инициативой продолжить строительство за счет собственных и привлеченных средств. Проект корпуса был пересмотрен и частично упрощен, строительные работы были возобновлены осенью 2015 года, начался сбор благотворительных средств.

Накануне открытия 81-го концертного сезона Свердловской филармонии, 12 сентября, экспертная комиссия оценит готовность к эксплуатации нового репетиционно-артистического корпуса. Во время проведения IV Симфонического форума России в Екатеринбурге с 30 сентября по 7 октября в репетицонно-артистическом корпусе поочередно размесятся все коллективы, в составе которых свыше 150 артистов - Государственная академическая симфоническая капелла России, а также хор и симфонический оркестр Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

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