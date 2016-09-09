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Самый массовый советский бомбардировщик времен войны Пе-2 появился в музее УГМК

Новости Урала
9 сентября, 14:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
"Пешка" была восстановлена московскими реставраторами и доставлена в музей военной техники грузовым автотранспортом
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© УГМК/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Самый массовый советский бомбардировщик времен Второй мировой войны Пе-2, который летчики называли "пешкой", появился в музее военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК, г.Верхняя Пышма Свердловской области), сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

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"В наш музей привезли разработанный авиаконструктором Владимиром Петляковым советский бомбардировщик Пе-2. Он применялся на протяжении всех четырех лет Великой Отечественной войны на всех фронтах и в морской авиации. "Пешка" стала универсальной боевой машиной, которая использовалась и как бомбардировщик, и как самолет- разведчик, и даже как истребитель", - сказали в пресс- службе.

Там также отметили, что экспонат, представленный в музее военной техники УГМК - реальный боевой самолет, найденный в Мурманской области. Поисковики установили, что эта машина не вернулась с боевого задания 12 августа 1942 года. "Наличие среди обломков самолета частей парашютных систем указало на то, что экипаж подбитую машину покинуть не сумел, однако останки летчиков не найдены. На месте падения самолета в настоящее время установлена памятная каменная плита", - уточнили в музее.

"Пешка" была восстановлена московскими реставраторами и доставлена в музей военной техники грузовым автотранспортом. В России сейчас только три таких самолета, один из которых получил прописку в музее УГМК.

Самолеты Пе-2 вышли в серийное производство уже в 1940 году. Самолет мог нести до 1 т бомб, экипаж состоял из трех человек, максимальная высота полета 8,8 км, дальность 1,2 тыс. км. Всего в годы войны было изготовлено более 11 тыс. этих боевых машин.

Музей военной техники УГМК считается одной из самых крупных российских выставочных площадок военно-технического профиля. За 10 лет в коллекции музея собрано более 200 единиц военной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов холодного и огнестрельного оружия, а также униформа, снаряжение, знаки отличия российских вооруженных сил. В настоящее время экспозиция УГМК насчитывает 25 самолетов, 15 из которых - советские воздушные суда времен Великой Отечественной войны, два американских самолета и один английский.

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