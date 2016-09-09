Рабочий пострадал при падении грузового лифта в ТЦ Тюмени

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту травмирования рабочего при падении грузового лифта в одном из торговых центров (ТЦ) Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"7 сентября 2016 года вечером рабочие производили погрузку в грузовой лифт товара и оборудования одного из магазинов в ТЦ. При движении лифта вниз с третьего этажа произошел обрыв троса и падение кабины лифта, в результате чего один из рабочих получил телесные повреждения. Сейчас он находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее подобный инцидент произошел в феврале текущего года. Пассажирский лифт упал в жилом доме в Тюмени вместе с мужчиной. Пострадавший был госпитализирован, после чего следователи начали проверку по факту инцидента.