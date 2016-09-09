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Урал представит в на форуме Астане инновационную продукцию из полиуретана

Новости Урала
9 сентября, 15:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Свердловский производитель изделий из полиуретана намерен провести рабочие встречи с профильными предприятиями
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Уральское научно-производственное предприятие (Свердловская область, город Первоуральск), занимающееся изготовлением продукции из полиуретана, представит свои инновационные технологии на XIII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Астане 4 октября. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Мы едем на российско-казахстанский форум с большим пакетом предложений продукции из полиуретана для горнодобывающей, машиностроительной, нефтегазовой, железнодорожной отраслей промышленности Казахстана. Мы намерены провести рабочие встречи с профильными предприятиями, переговоры с потенциальными заказчиками", - приводит департамент слова заместителя директора "Уником-Сервис" Вадима Селиверстова. Он отметил, что компания успешно реализует программу импортозамещения.

На предприятии также сообщили, что при производстве применяются инновационные технологии, которые практически полностью исключают возможные дефекты продукции.

Селиверстов отметил, что во время форума особое внимание будет уделено работе с госорганами. "В России наработаны свои конкурентоспособные технологии, мы видим большой потенциал в их продвижении на внешние рынки. Считаю крайне успешным опыт взаимодействия с министерством и использование ресурса Российского экспортного центра (РЭЦ). Полгода назад мы приняли решение открыть паспорт внешнеэкономического проекта, он был утвержден в Минэкономразвития страны, и мы уже получили ответы от ряда российских торгпредств о заинтересованности в нашей продукции в выбранных нами странах", - добавил Селиверстов.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев сказал, что опыт внешнеэкономического развития предприятия является показательным. "Опыт взаимодействия между правительством Свердловской области и компанией является образцовым для выстраивания стратегии выхода наших производителей на зарубежные рынки. Мы готовы его тиражировать и призываем все предприятия, ориентированные на экспорт, к конструктивному сотрудничеству и участию в зарубежных поездках. Представительство РЭЦ, которое губернатор поручил создать, на Урале будет еще одним инструментом поддержки предприятий", - сказал министр.

XIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 4 октября в Астане. Тема предстоящего мероприятия - "Развитие транспортно-логистического потенциала евразийского пространства".

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