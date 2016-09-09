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Куйвашев поздравил побившего мировой рекорд по плаванию паралимпийца

Новости Урала
9 сентября, 15:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, сентября. /ТАСС
Во второй соревновательный день уральский спортсмен Вячеслав Емельянов, выступающий в классе S14, установил мировой рекорд в плавании на спине на 100 метров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительную телеграмму уральскому пловцу Вячеславу Емельянову, побившему мировой рекорд на альтернативных Всероссийских соревнованиях по летним видам спорта, включенным в программу Паралимпиады-2016. Об этом сообщили в департаменте информационной политики главы Свердловской области.

Во второй соревновательный день Емельянов, выступающий в классе S14, установил мировой рекорд в плавании на спине на 100 метров. Он преодолел дистанцию за 58,96 сек, предыдущий рекорд составлял 59,25 сек.

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"Вам удалось показать время, превышающее мировой рекорд - это выдающееся достижение, вызывающее огромную гордость за вас, ваших тренеров и наставников. Высоко ценю ваше мужество, стойкость и волю к победе", - говорится в тексте телеграммы.

Из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России все установленные на турнире результаты не будут учтены Международным паралимпийским комитетом.

Всероссийские соревнования по летним видам спорта, включенных в программу Паралимпиады-2016 - альтернативный турнир для паралимпийской сборной России, отстраненной от Игр в Рио-де-Жанейро. Соревнования проходят с 7 по 9 сентября в Подмосковье, на базах "Новогорск" и "Озеро Круглое", а также ряде других спортивных объектов Подмосковья.

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