Патриарх Кирилл освятит Троицкий храм в поселке Сабетта на Ямале

ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямал/, 9 сентября /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в пятницу на Ямал, чтобы освятить Троицкий храм в поселке Сабетта на Северном морском пути, где совместно с французскими и китайскими компаниями строится крупнейший завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ".

Процветание Севера

"Вы здесь делаете великое дело для страны, для народа. Я проехал на машине только от аэропорта до этого места - и поразился объемом производимых работ, высоким технологиям, замечательным архитектурным, инженерным замыслам. Сабетта - это, действительно, совершенно особый объект в России. И верим, знаем, что этот объект будет приносить большую пользу экономике нашей страны и содействовать, в том числе, процветанию нашего русского Севера", - сказал патриарх.

Он поблагодарил всех работающих в поселке, его руководителей и строителей храма и подарил Казанскую икону Божией Матери в благословение всем жителям поселка.

Возведение деревянного храма Святой Троицы началось всего несколько месяцев назад - в июне 2016 года, а в июле строители уже монтировали сруб. С учетом вечной мерзлоты храм возведен на сваях, его площадь составляет около 150 квадратных метров, высота - 21,5 метра. Одновременно храм может вместить около 100 молящихся.

"Ямал СПГ"

Патриарх Кирилл посетил также сам строящийся завод "Ямал СПГ", его мощность - 16,5 миллионов тонн в год. Предприятие строится с 2012 года на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, запасы которого составляют 1,3 триллиона кубометров природного газа и 60 миллионов тонн газового конденсата. Проект реализуется совместно российской, французской и двумя китайскими компаниями (российской ОАО "Новатэк", принадлежит 50,1%, французской Total - 20%, китайскими CNPC и Фонду шелкового пути - 20% и 9,9% соответственно).

В рамках проекта построен международный аэропорт Сабетта, который, в том числе, осуществляет регулярные рейсы из Москвы с 2015 года. Строится морской порт Сабетта, который станет ключевой точкой развития Северного морского пути. Благодаря проекту "Ямал СПГ" грузопоток по этому пути увеличится вдвое. Завершается строительство электростанции и резервуарного парка.

Завод вводится в эксплуатацию тремя очередями - в 2017, 2018 и 2019 годах. Сейчас идет самая активная фаза строительства. В настоящее время в Сабетте проживает около 20 тысяч человек, которые работают на проект "Ямал СПГ" вахтовым методом

Православие на севере Сибири

Территория Ямала относится к арктической зоне РФ, ее большая часть расположена за Полярным кругом.

Основоположником православной миссии на севере Сибири, в том числе на Ямале, считается митрополит Сибирский и Тобольский святитель Филофей (Лещинский, 1650-1727). Петр I в известной грамоте благодарил митрополита за крещение нескольких местных родов, "числом более 40 тысящ". В 1828 году издан указ "Об учреждении в Тобольской и Казанской епархиях миссионеров для обращения в православие иноверцев".

Центром миссии был город Обдорск (с 1932 года - Салехард). Сюда в середине XIX века был направлен выпускник тобольской семинарии Петр Попов, ежегодно выезжавший в тундру и крестивший там местное население. При нем в Обдорске была построена первая каменная церковь.

За последние пять лет число храмов на Ямале увеличилось вдвое - до 48, некоторые из них построены именно в вахтовых поселках

Сабетта - завершающая точка десятидневного первосвятительского визита патриарха Кирилла в регионы Сибири и Дальнего Востока.