Первый на Урале селекционно-генетический центр по свиноводству открыли под Курганом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Первый в Уральском федеральном округе селекционно-генетический центр по выведению новых пород свиней "Велес" открыт в пятницу в Курганской области. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Первый селекционный центр на Урале позволит выводить породы свиней с учетом последних научных разработок в этой области. Таких пород не будет нигде. Мы долго к этому шли, проект разрабатывался два года", - сказали в пресс-службе, не уточнив объем инвестиций, вложенных в этот проект.

В пресс-службе отметили, что центр полностью автоматизирован и будет работать по канадской технологии выращивания свиней, основанной на замкнутом цикле содержания животных, с внедрением передового опыта, откорма и улучшения генетики поголовья. В нем будут работать молодые специалисты, выпускники Курганской сельскохозяйственной академии имени Т.С. Мальцева. Селекционно-генетический центр создан на базе свинокомплекса на 1,2 тыс. голов свинины в месяц.

По словам губернатора Курганской области Алексея Кокорина, с вводом свинокомплекса в селе Частоозерье, где он расположен, будет сосредоточено 26% всей свинины региона. "Селекционно-генетический центр даст уникальную возможность не закупать поголовье где-то, а вырастить его в Зауралье", - приводит правительственная пресс-служба слова Кокорина.

По данным областного правительства, в регионе насчитывается 146 тысяч голов свиней.