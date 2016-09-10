Один человек погиб в результате столкновения поезда и автомобиля в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения поезда и легкового автомобиля Infiniti ночью в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Свердловской области.

"Сегодня в 01:30 (мск) поступило сообщение о ДТП на перегоне Лечебный - Кольцово с участием легкового автомобиля Infiniti и грузового локомотива. В результате ДТП один пассажир Infiniti ,1989 года рождения, находившийся на пассажирском месте, погиб. Он же являлся владельцем автомобиля", - сказали там.

По данным полиции, за рулем находилась девушка 1993 года рождения. "Она и еще двое пассажиров госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального управления МЧС, на месте ДТП работало пожарно-спасательное подразделение - 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.