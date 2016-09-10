Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Один человек погиб в результате столкновения поезда и автомобиля в Екатеринбурге

Новости Урала
10 сентября, 7:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС
По данным полиции, за рулем находилась девушка 1993 года рождения
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения поезда и легкового автомобиля Infiniti ночью в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Свердловской области.

"Сегодня в 01:30 (мск) поступило сообщение о ДТП на перегоне Лечебный - Кольцово с участием легкового автомобиля Infiniti и грузового локомотива. В результате ДТП один пассажир Infiniti ,1989 года рождения, находившийся на пассажирском месте, погиб. Он же являлся владельцем автомобиля", - сказали там.

По данным полиции, за рулем находилась девушка 1993 года рождения. "Она и еще двое пассажиров госпитализированы", - уточнили в пресс-службе.

По данным регионального управления МЧС, на месте ДТП работало пожарно-спасательное подразделение - 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США и РФ призвали прекратить все военные действия в Сирии с 12 сентября
2
Суд решит вопрос об аресте полковника Захарченко
3
Лавров и Керри побили переговорный рекорд и достигли соглашения по Сирии
4
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
5
Уголовное дело возбуждено по факту нападения на фельдъегерей в Подмосковье
6
Глава IBF был шокирован нокаутом Трояновского во втором раунде
7
Лавров принес ожидающим пресс-конференцию журналистам пиццу и водку
Темы дня
Реклама