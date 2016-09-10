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Возможности формируемого Уральского танкового батальона впервые представят в Екатеринбурге

Новости Урала
10 сентября, 10:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС
На полигоне под Екатеринбургом развернута выставка исторической и современной техники, а также проводится розыгрыш тактических действий
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Танк Т-72Б3

Танк Т-72Б3

© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Возможности формируемого Уральского танкового батальона впервые представят в Екатеринбурге на полигоне Свердловский 11 сентября в рамках празднования Дня танкиста. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"На полигоне под Екатеринбургом развернута выставка исторической и современной техники, а также проводится розыгрыш тактических действий. Например, танковый бой, уничтожение диверсионно-разведывательных групп, колонн военной техники, вертолетов условного противника. Экипажи формируемого Уральского танкового батальона впервые демонстрируют возможности современных бронированных Т-72Б3", - отметили там.

Танковый батальон, который формируется в Екатеринбурге, войдет в состав танковой дивизии. Впервые планы его формирования были озвучены в январе 2016 года. Основным его вооружением станут танки Т-72. В состав дивизии войдут мотострелковый и самоходный артиллерийский полк, зенитный ракетный дивизион, несколько батальонов (Свердловская и Челябинская области), а также подразделения связи и материального обеспечения.

Уральский танковый батальон продолжит славные боевые традиции 30-го добровольческого танкового корпуса, сформированного в 1943 году на добровольные взносы трудящихся заводчан. Уральские танкисты удостоены более 42 тыс. орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами Ордена Славы, 38 присвоено звание Героя Советского Союза.

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