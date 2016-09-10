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Строительство нового моста через Тобол завершится в 2017 году

Новости Урала
10 сентября, 16:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, сентября. /ТАСС
Объект появится на 123-м километре трассы Тюмень - Тобольск-Ханты-Мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Строительство нового моста через реку Тобол на 123-м километре трассы Тюмень - Тобольск-Ханты-Мансийск планируется завершить в 2017 году. Об этом журналистам сообщил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Мост на 123-м километре находится в предаварийном состоянии, и если в ближайший год ситуация не будет выравнена, то эта дорога перестанет функционировать, а этот мост через реку Тобол, там огромная пойма, и объехать этот участок невозможно. В 2017 году строительство нового моста будет окончено, и по нему будет запущено движение, а старый мост встанет на реконструкцию. Затем движение будет осуществляться по обоим мостам, и пропускная способность вырастет ровно в два раза (сейчас она составляет порядка 7 тысяч автомобилей ежедневно - прим. ТАСС)", - сказал тюменский губернатор.

По его словам, реконструкция остальной части автодороги постепенно продолжается. "В этом году мы делаем еще два участка, общей протяженностью 80 км. Дорога уже имеет совершенно иной вид, чем это было два года назад", - отметил глава региона.

Старый мост через Тобол был построен в 1984 году и уже не может выдерживать значительные нагрузки грузового транспорта, из-за чего движение осуществляется в реверсивном режиме. Новый мост расположится параллельно старому на расстоянии 25 м, его длина составит порядка 650 м. Стоимость проекта составляет более 2,7 млрд рублей, в том числе около четверти суммы - из бюджета региона.

Автодорога Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск - единственная федеральная трасса, протяженностью порядка 930 км, соединяющая Тюменскую область с Ханты-Мансийским автономным округом.

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