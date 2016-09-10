Град и торнадо зафиксированы в ряде населенных пунктов Южного Урала

Московское центральное кольцо: вокруг столицы за 82 минутыОбщество 10 сентября, 19:49
Кадыров сообщил, что Чечня практически готова к единому дню голосованияПолитика 10 сентября, 18:50
Путин и Медведев решили провести выходные в Новгородской областиОбщество 10 сентября, 18:40
В Варшаве проходит демонстрация против использования крушения Ту-154М в политических целяхМеждународная панорама 10 сентября, 18:33
Хофер: выборы президента определят дальнейший путь развития АвстрииМеждународная панорама 10 сентября, 18:25
В день города Тверская превратилась в парк развлечений по мотивам любимых кинофильмовРепортаж 10 сентября, 18:17
МИД Украины: использование посольства и консульств РФ в день выборов в Госдуму невозможноМеждународная панорама 10 сентября, 18:11
Рогозин: двигатель ПД-14 решит проблему топливной неэффективности российских самолетовЭкономика и бизнес 10 сентября, 18:06
Иеромонах Фотий представил гимн по заказу Калужской областиКультура 10 сентября, 17:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Град выпал в поселке Кременкуль в Челябинской области, а жители Челябинска стали свидетелями торнадо, на северо-запад города также обрушились град и ливень. В поселке Кременкуль шел град, величина которого составила около 2 мм., сообщили в челябинском Гидрометцентре.
"С 9 по 10 сентября на Южном Урале град также прошел и в городе Нязепетровск - там слой выпавших осадков составил 4 мм, - говорится в сообщении Гидрометцентра. - 11 сентября днем и ночью в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха ночью 2-7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем 11-16 градусов, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/ с".
Как сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается сильное похолодание. Так, в ночь с 9 на 10 сентября местами по области были зафиксированы заморозки. Температура опустилась до минус двух градусов Цельсия. В целом по Курганской области в среднем ночью 5-10 градусов со знаком плюс, днем - от 12 до 17 градусов тепла.