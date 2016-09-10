Град и торнадо зафиксированы в ряде населенных пунктов Южного Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Град выпал в поселке Кременкуль в Челябинской области, а жители Челябинска стали свидетелями торнадо, на северо-запад города также обрушились град и ливень. В поселке Кременкуль шел град, величина которого составила около 2 мм., сообщили в челябинском Гидрометцентре.

"С 9 по 10 сентября на Южном Урале град также прошел и в городе Нязепетровск - там слой выпавших осадков составил 4 мм, - говорится в сообщении Гидрометцентра. - 11 сентября днем и ночью в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха ночью 2-7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Днем 11-16 градусов, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывами до 14 м/ с".

Как сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается сильное похолодание. Так, в ночь с 9 на 10 сентября местами по области были зафиксированы заморозки. Температура опустилась до минус двух градусов Цельсия. В целом по Курганской области в среднем ночью 5-10 градусов со знаком плюс, днем - от 12 до 17 градусов тепла.