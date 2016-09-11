В Екатеринбурге 16 домов остались без холодной воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Коммунальная авария на трубопроводе холодного водоснабжения оставила без воды жителей 16 многоквартирных домов в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

"Сообщение о ЧП поступило в 11:40 мск. В результате повреждения трубопровода холодного водоснабжения диаметром 300 мм без водоснабжения остались 16 многоквартирных жилых домов по улицам Амудсена, Предельной и Городской. Ремонтные работы запланированы на понедельник, 12 сентября. К домам организован подвоз воды", - сказали в пресс-службе управления.