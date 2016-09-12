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Пострадавшие от паводка уральцы получат выплаты по требованию прокуратуры

Новости Урала
12 сентября, 9:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Ранее администрация Туринского городского округа в Свердловской области отказывала людям в финансовой помощи
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Жители Туринского городского округа в Свердловской области, чье имущество пострадало от паводка в апреле текущего года, получат единовременные выплаты от администрации, ранее отказавшей людям в финансовой помощи, по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Прокуратура Туринского района подала исковые заявления об обязании администрации городского округа включить ряд граждан в списки нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости из-за паводка. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме", - говорится в сообщении.

Там отметили, что из-за паводка в апреле текущего года на территории муниципалитета был введен режим ЧС, который был снят только 25 мая. "В результате паводка пострадали жители городского округа, а также их имущество, но некоторым из них было отказано во включении их в список нуждающихся в оказании единовременной материальной или финансовой помощи. Администрация мотивировала свой отказ отсутствием регистрации пострадавших в жилом помещении, но прокуратура, выявила что жители округа должны получить выплаты", - пояснили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС, в зону паводка, который начался 7 апреля и продлился до начала июля, попали около 40 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях региона. В ликвидации последствий паводка на территории региона были задействованы около тысячи человек.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС, что на Урале наблюдался самый сложный паводок за последние 20 лет. По данным властей, всего около 800 семей в Свердловской области, пострадавших от паводка, получат выплаты из регионального бюджета. Для этого было подписано распоряжение о выделении более 21 млн рублей из областного резервного бюджета.

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