Водоснабжение в 16 домах Екатеринбурга восстановлено

Водоснабжение в 16 домах Екатеринбурга восстановленоНовости Урала 12 сентября, 9:40
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Холодное водоснабжение в 16 многоквартирных домах Екатеринбурга, которое было прервано накануне из-за повреждения трубопровода, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
"Аварийно-восстановительные работы на поврежденном трубопроводе холодного водоснабжения по улице Исследователей в Екатеринбурге завершены. Водоснабжение в домах восстановлено в полном объеме", - сказали в ведомстве.
Ранее ТАСС сообщал, что 16 многоквартирных домов Екатеринбурга остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода диаметром 300 мм.