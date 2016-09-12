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Водоснабжение в 16 домах Екатеринбурга восстановлено

Новости Урала
12 сентября, 9:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
Дома остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода диаметром 300 мм
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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Холодное водоснабжение в 16 многоквартирных домах Екатеринбурга, которое было прервано накануне из-за повреждения трубопровода, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

"Аварийно-восстановительные работы на поврежденном трубопроводе холодного водоснабжения по улице Исследователей в Екатеринбурге завершены. Водоснабжение в домах восстановлено в полном объеме", - сказали в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что 16 многоквартирных домов Екатеринбурга остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода диаметром 300 мм.

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