Жительница Тюмени заплатила 120 тыс. рублей штрафа за регистрацию почти 100 мигрантов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Жительница Тюмени зарегистрировала в двух квартирах 97 мигрантов, за что была оштрафована на 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
"Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летней Надежды Хлыстовой. Она признана виновной по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ"). Суд оштрафовал хозяйку квартиры на 120 тысяч рублей за то, что она двух квартирах зарегистрировала 97 иностранных граждан", - сказали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, Хлыстова с 18 сентября 2014 по 14 мая 2015 года предоставила в миграционную службу уведомления о прибытии в ее квартиру в Тюмени 33 граждан из Узбекистана, 28 - из Таджикистана, 6 - из Кыргызстана и по 1 гражданину Азербайджана и Армении. С 28 декабря 2015 года по 23 мая этого года она предоставила уведомления о прибытии в другую ее квартиру 10 граждан из Узбекистана, 12 из Киргизии и 8 из Таджикистана.