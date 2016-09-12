Трое детей пострадали в ДТП в ХМАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Трое детей, включая годовалого ребенка, пострадали при столкновении двух легковушек на трассе в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе управления МВД по ХМАО.

"ДТП произошло сегодня в 5:25 мск. Автомобиль "Сузуки" занесло, его отбросило на отбойник, после чего он столкнулся с другим легковым автомобилем, "Опелем". В результате ДТП трое несовершеннолетних, 2009, 2011 и 2015 годов рождения, находившихся в "Сузуки, получили повреждения", - уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте работают полицейские, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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