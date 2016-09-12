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Ученый: глубина полярного озера Большое Щучье может достигать 165 метров

Новости Урала
12 сентября, 10:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, сентября. /ТАСС
По словам ведущего научного сотрудник Научного центра изучения Арктики, одним из итогов экспедиции специалистов стало создание новой карты глубин водоема
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Вид на озеро Большое Щучье

Вид на озеро Большое Щучье

© Локтев Ростислав

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Глубина полярного озера Большое Щучье, которое располагается в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) может достигать 165 метров. В ходе последней экспедиции ученые уже зафиксировали новую глубину водоема - 163 метра, сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС ведущий научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Александр Печкин.

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"В ходе последней экспедиции по исследованию состава, структуры и функционирования экосистемы озера Большое Щучье мы установили, что самая глубокая точка водоема - 163 метра, она находится в центральной части озера. Однако не исключено, что могут быть обнаружены новые глубины: мы предполагаем, что глубина этого озера может достигать 165 метров", - сказал собеседник агентства.

По словам Печкина, одним из итогов комплексной экспедиции специалистов научных организаций стало создание новой карты глубин водоема, которая в дальнейшем поможет ученым в исследовании. "При проведении эхолотирования мы брали отметки каждые 10 метров. Но если делать шаг меньше, то могут быть зафиксированы и другие цифры. Также удалось провести гидробиологические исследования, изучить растительность прибрежной части", - пояснил ученый.

Полярное озеро "расскажет" о климате последних 130 тыс. лет

Ряд исследователей отмечают, что озеро Большое Щучье, расположенное в тектонической впадине, до конца не изучено. Оно является самым глубоким озером на Урале, ранее была зафиксирована глубина до 150 метров. Озеро протягивается с северо-запада на юго-восток более чем на 25 км и считается культовым местом коренных малочисленных народов Севера.

Ученые со всего мира посещают объект для проведения исследований, поскольку на дне озера нет многолетней мерзлоты, именно поэтому отложения содержат информацию об изменении климата на евразийском Севере за последние 130 тыс. лет. В связи с этим специалисты рекомендуют внести Большое Щучье в международную программу исследований озер тектонического происхождения. На данный момент в эту программу уже входят озера Байкал (Восточная Сибирь) и Телецкое (Республика Алтай).

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