Суд в октябре рассмотрит апелляцию по выплате за ДТП с Rolls-Royce

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Челябинский областной суд в октябре рассмотрит апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Челябинска по выплате за ДТП с Rolls-Royce Челябинского электрометаллургического завода (ЧЭМК). Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.
"4 октября Челябинский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда Челябинска по выплате за ДТП с Rolls-Royce ЧЭМК. Жалоба поступила в суд 9 сентября", - сказал собеседник агентства.
Главным пунктом апелляционной жалобы является снижение суммы ущерба по ДТП, рассказал ТАСС пресс-секретарь адвокатов челябинца Владислава Кантемирова - виновника ДТП с Rolls-Royce ЧЭМК. "Защита полагает, что взыскиваемая с Кантемирова сумма завышена примерно на 1 млн рублей. Ленинский районный суд Челябинска постановил взыскать с Кантемирова 3,4 млн рублей, а защита на основании экспертиз хочет доказать, что Кантемиров должен максимум 2,1 млн рублей", - отметил он.
Как ранее сообщал ТАСС, в феврале 2016 года в Челябинске рабочий трубопрокатного завода Владислав Кантемиров, управляя автомобилем "Лада", врезался в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова. Юристы со стороны предпринимателя подали на Кантемирова в суд, чтобы истребовать с рабочего ущерб по ДТП. Ленинский районный суд Челябинска постановил взыскать с Кантемирова 3,4 млн рублей. Секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов заявил, что долг за разбитую иномарку оплатит партия.