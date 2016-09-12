Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Единая карта туриста" в Челябинской области начнет работать в ноябре

Новости Урала
12 сентября, 11:41 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 12, сентября. /ТАСС
Электронная информационная система будет представлена на терминалах в областном Центре развития туризма, на выставках и, возможно, на железнодорожном вокзале Челябинска
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Электронная система "Единая карта туриста" Челябинской области, которую разрабатывают по заданию Министерства культуры региона, начнет работать в тестовом режиме в ноябре 2016 года. Об этом корреспонеденту ТАСС сообщил министр культуры области Алексей Бетехтин.

"В ноябре в тестовом режиме начнет функционировать электронная информационная система "Единая карта туриста". Она будет представлена на тач-панелях (терминалах - прим. ТАСС) в областном Центре развития туризма, на выставках и, возможно, на железнодорожном вокзале Челябинска, где ее при поддержке консультанта смогут попробовать все желающие", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также
Бригантина в бухте озера Зюраткуль.
Челябинская область предложит Захаровой насыщенный турмашрут, если она приедет в регион

Благодаря этой бесплатной системе туристы получат возможность узнать, какие маршруты, достопримечательности, объекты инфраструктуры окружают их внутри Горнозаводского туристического кластера Челябинской области, отметил министр. "В ближайшее время, когда тестовый режим завершится, на территории кластера и в областном Центре развития туризма будут установлены соответствующие терминалы. В дальнейшем система будет адаптирована к бесплатной работе онлайн в сети интернет на официальном ресурсе министерства", - добавил он.

В Министерстве культуры Челябинской области рассчитывают, что реализация проекта (в совокупности с другими мерами) позволит постепенно увеличить внутренний поток зарегистрированных туристов, приезжающих в регион летом, в три раза: с нынешних 4,8 млн человек (3,7 млн человек в 2015 году) до 11 млн человек к 2020 году.

Горнозаводской туристический кластер Челябинской области (единственный на сегодняшний день в регионе - прим. ТАСС) занимает площадь 11 муниципалитетов, содержит 2977 объектов культурного наследия, 3 тыс. озер, 157 особо охраняемых территорий, 130 памятников природы, 390 пещер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Уральская галерея представила "бегемотопись" на ярмарке искусств в Москве
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама