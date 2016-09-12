"Единая карта туриста" в Челябинской области начнет работать в ноябре

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Электронная система "Единая карта туриста" Челябинской области, которую разрабатывают по заданию Министерства культуры региона, начнет работать в тестовом режиме в ноябре 2016 года. Об этом корреспонеденту ТАСС сообщил министр культуры области Алексей Бетехтин.

"В ноябре в тестовом режиме начнет функционировать электронная информационная система "Единая карта туриста". Она будет представлена на тач-панелях (терминалах - прим. ТАСС) в областном Центре развития туризма, на выставках и, возможно, на железнодорожном вокзале Челябинска, где ее при поддержке консультанта смогут попробовать все желающие", - сказал собеседник агентства.

Благодаря этой бесплатной системе туристы получат возможность узнать, какие маршруты, достопримечательности, объекты инфраструктуры окружают их внутри Горнозаводского туристического кластера Челябинской области, отметил министр. "В ближайшее время, когда тестовый режим завершится, на территории кластера и в областном Центре развития туризма будут установлены соответствующие терминалы. В дальнейшем система будет адаптирована к бесплатной работе онлайн в сети интернет на официальном ресурсе министерства", - добавил он.

В Министерстве культуры Челябинской области рассчитывают, что реализация проекта (в совокупности с другими мерами) позволит постепенно увеличить внутренний поток зарегистрированных туристов, приезжающих в регион летом, в три раза: с нынешних 4,8 млн человек (3,7 млн человек в 2015 году) до 11 млн человек к 2020 году.

Горнозаводской туристический кластер Челябинской области (единственный на сегодняшний день в регионе - прим. ТАСС) занимает площадь 11 муниципалитетов, содержит 2977 объектов культурного наследия, 3 тыс. озер, 157 особо охраняемых территорий, 130 памятников природы, 390 пещер.