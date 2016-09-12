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Авиасообщение Пермь - Екатеринбург прекращено

Новости Урала
12 сентября, 13:10 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
Последним отказалась от рейса авиакомпания "Оренбуржье", прекратив перевозки 8 сентября
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© Сергей Медведев/ТАСС

ПЕРМЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Рейсы сообщением Пермь - Екатеринбург прекращены с сентября. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь международного аэропорта Пермь Юлия Отраднова.

"Сейчас авиасообщения между Пермью и столицей Свердловской области нет", - сказала Отраднова. Она уточнила, что последним отказался от данного рейса перевозчик "Оренбуржье".

"Авиакомпания "Оренбуржье" (ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург") прекратила перевозки по маршруту Пермь - Екатеринбург с 8 сентября. Такое решение принял перевозчик. Однако отмечу, что пассажиропоток в этом году по данному сообщению упал на 16% за 8 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было перевезено "Оренбуржьем" 2027 человек", - сказала Отраднова.

Также на данном сообщении работала компания "Руслайн". Она прекратила перевозки с января, пассажиропоток составил 73 человека, что на 83,3 % меньше чем за 8 месяцев прошлого года.

Маршрут Пермь - Екатеринбург был включен в программу субсидирования региональных воздушных перевозок и обслуживался на условиях софинансирования со Свердловской областью. По информации Росавиации, рейсы выполнялись четыре раза в неделю на самолетах "Let L-410 Turbolet" вместимостью 17 пассажиров.

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