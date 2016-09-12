На Среднем Урале открылась посвященная подшефным подлодкам кают-компания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Открытием кают-компании отметила Свердловская область 15-летие шефства над подлодками "Екатеринбург" и "Верхотурье", сообщили в понедельник в пресс-службе председателя регионального правительства.

"По словам одного из учредителей благотворительного фонда помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Екатеринбург" и "Верхотурье" Анатолия Никифорова, Свердловская область сделала еще один существенный шаг в укреплении шефских связей и патриотического воспитания, открыв кают-компанию. Она стала не только музеем, собравшим десятки экспонатов о подлодках, но и своеобразным учебным классом, на базе которого будет проводиться работа по патриотическому воспитанию молодежи, знакомству уральцев с особенностями прохождения службы на подводных крейсерах", - сказали в пресс-службе.

По словам капитана первого ранга 31-й Краснознаменной дивизии Александра Мельника, возглавляющего делегацию командиров подшефных кораблей, шефская помощь Свердловской области подлодкам "носит адресный характер".

"Наши жены и дети приезжают на отдых в Екатеринбург во время зимних каникул, а летом - посещают южный берег Крыма. Это очень важно для нас. От лица всех военнослужащих города Гаджиево и 31-й дивизии, от лица ребят, которые служат в составе экипажей подводных крейсеров, хочу сказать спасибо за ту огромную работу, которую вы проводите, за то, что не оставляете эти вопросы без внимания. Самое главное, что это не разовая помощь, она носит систематический характер", - сказал Мельник во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге.

Подводная лодка "Екатеринбург" - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота. Была построена в 1984 году в Северодвинске и взята под шефство городской администрацией Екатеринбурга. Подводная лодка "Верхотурье" - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота. Спуск на воду произошел в 1984 году, была переименована после принятия над ней шефства екатеринбургской горадминистрации.